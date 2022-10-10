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Англия
10 октября 2022, 15:36 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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0

Челси в ближайшее время продлит контракт с Маунтом

«Пенсионеры» хотят сохранить воспитанника

10 октября 2022, 15:36 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
81
0
Челси в ближайшее время продлит контракт с Маунтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени подпишет с клубом новый долгосрочный контракт. Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до лета 2024 года.

Новое руководство «Челси» продолжает следовать по пути своей политики – продлевать договоры со своими воспитанниками. Ранее был продлен контракт с Рисом Джеймсом.

В нынешнем сезоне Маунт в 11 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи.

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Мэйсон Маунт Челси продление контракта
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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