Челси в ближайшее время продлит контракт с Маунтом

Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени подпишет с клубом новый долгосрочный контракт. Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до лета 2024 года.

Новое руководство «Челси» продолжает следовать по пути своей политики – продлевать договоры со своими воспитанниками. Ранее был продлен контракт с Рисом Джеймсом.

В нынешнем сезоне Маунт в 11 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи.