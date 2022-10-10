Англия10 октября 2022, 15:36 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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Челси в ближайшее время продлит контракт с Маунтом
«Пенсионеры» хотят сохранить воспитанника
10 октября 2022, 15:36 | Обновлено 10 октября 2022, 15:46
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Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени подпишет с клубом новый долгосрочный контракт. Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до лета 2024 года.
Новое руководство «Челси» продолжает следовать по пути своей политики – продлевать договоры со своими воспитанниками. Ранее был продлен контракт с Рисом Джеймсом.
В нынешнем сезоне Маунт в 11 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи.
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