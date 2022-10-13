«Новый Анри»: у Терье не вышло в Лионе, но он нашел себя в Ренне

«В первые минуты я предпочитаю наблюдать за своим оппонентом. Я не пытаюсь сразу добраться до мяча и ринуться в атаку. Я смотрю, как он позиционируется, когда мяч, к примеру, на другой стороне, и я адаптирую свои движения в зависимости от того, что вижу. Приходится много думать по ходу игры. А потом анализировать матчи уже по игровым нарезкам», – Мартен Терье второй сезон подряд является главной звездой французского «Ренна». 25-летний вингер мощно ворвался во взрослый футбол, став одним из лидеров молодежной сборной Франции и перейдя из «Лилля» в стан одного из французских грандов – «Лион».



ФК Лион. Мартен Терье

В «Лионе» его карьера застопорилась, Терье так и не смог стать железобетонным игроком основы «ткачей». Но в 2020 году он все же нашел свою команду, где тренер ему доверяют, он отплачивает за это голами и ассистами, а «Ренн» находится в авангарде французского первенства и претендует на выход в плей-офф Лиги Европы. А еще Терье забил «Динамо» в первой лобовой встрече «Ренна» с киевлянами на французской земле, которую хозяева выиграли со счетом 2:1.

Первый сезон в «Ренне» был притиркой для Терье и оказался скомкан переносами матчей из-за пандемии коронавируса. Зато кампанию 2021/2022 Мартен провел на феноменальном уровне – 21 гол и 7 результативных передач в 46 матчах за клуб из Бретани. Форвард, которого уже успели списать после двух посредственных сезонов в «Лионе», оказался в тройке лучших бомбардиров Лиги 1 – выше только Виссам Бен Йеддер из «Монако» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

В нынешнем сезон Терье не сбавляет оборотов и приближает количество результативных действий к показателю проведенных матчей за «Ренн» – 7 голов и 3 ассиста в 13 поединках клуба во всех соревнованиях.

Первые шаги Терье в футболе были куда более сдержанными. Когда Мартену было 7 лет, его семья переехала из Байёля, находящегося в 25 километрах от Лилля, в центр метрополии. Именно в спортивной школе «Лилля» Терье и обучался, подписав в октябре 2016 года с клубом профессиональный контракт и перейдя в первую команду. В «Лилле» он начинал как центрфорвард, но его статистика выступлений на этой позиции совсем не блистала – 1 гол в 11 матчах.

Так Терье оказался в сезонной аренде в «Страсбуре» в сезоне 2017/2018. Клуб из Эльзаса, только вернувшись в высший дивизион, провально стартовал в чемпионате, проиграв четыре из пяти игр, но появление перспективного нападающего дало команде импульс. Три гола и четыре результативные передачи Терье помогли «Страсбуру» добыть важные очки в битве за выживание, хотя вторую половину сезона игрок предпочел бы и вовсе забыть.

Полузащитник Жонас Мартен, который вместе с Терье играл в то время за «Страсбур», вспоминает те «американские горки», через которые молодому и еще неокрепшему таланту пришлось пройти в той кампании. Свой крайний гол за «Страсбур» Терье забил еще в декабре 2017-го года, всю вторую половину сезона форвард провел на голодном пайке, еще и пропустив часть игр из-за травм паха. Несколько раз Мартен находил своего одноклубника в слезах в своей комнате на клубной базе - отстранившись от остальных, Терье пропускал через себя весь шквал критики, который сыпался на него в Твиттере.

«Социальные сети убивают уверенность футболистов в своих силах. Ты и так разочарован от того, что плохо сыграл. Приходишь домой, тебе противно, плохо спишь и переживаешь из-за всего этого – Мартен проводил время в Интернете, и это плохо сказывалось на нем», – рассказывает его экс-одноклубник.

И все же именно в тот период приключился ключевой эпизод в профессиональной карьере французского таланта. Его заметил Брюно Женезьо, тренировавший на тот момент «Лион». «Лилль» и «Лион» ударили по рукам 26 января 2018 года, а сумма трансфера Терье составила 11 миллионов евро. И как бы в дальнейшем ни складывалась его жизнь сначала в «Страсбуре», где он отбывал аренду до конца сезона, а затем и на «Парк Олимпик Лионе», футболист нашел своего тренера, который впоследствии сумел раскрыть его лучшие качества.

Хотя один из моментов в несложившейся игровой карьере в «Лионе» едва не поставил крест на футбольных амбициях Терье. 25 января 2020 года на 20-й минуте матча Лиги 1 «Лион» – «Тулуза» игрок «ткачей» потерял сознание прямо на футбольном поле. Медики бросились на поле, чтобы оказать помощь футболисту, и в конце концов Мартена унесли на носилках. Затем же выяснилось, что у него резко упало артериальное давление. Неприятный эпизод, но Терье сумел его пережить, в том числе благодаря психологической поддержке находившихся рядом людей.

«Доверительные отношения с тренером сложились еще со времен работы в «Лионе». Секрет в том, что он дает мне большую свободу на поле. И мне это было нужно, – объясняет Терье. – Я начинаю матч на левом фланге атаки, но в разгаре игры могу перемещаться и играть как ложную девятку или как десятку, или же спускаться глубже, чтобы получить мяч. Я сканирую пространства, где я могу быть полезен, и тренер позволяет мне это делать».

В этом и состоит уникальность игровых качеств Терье уже в качестве раскрывшегося футболиста. Умные и нешаблонные передвижения форварда без мяча позволяют ему находить пространства для развития атак, но что приносит ему наибольшую радость, так это забитые мячи. И в таких случаях главным козырем Мартена является скорость и отточенная техника ударов. Вышеперечисленные атакующие скиллы Терье продемонстрировал в полной мере на 23-й минуте матча с «Динамо»: ворвался на ударную позицию и пробил в самую паутину в дальнем верхнем углу ворот киевской команды. Будто забросил трехочковый из-за дуги, на что сам форвард намекнул характерным движением, празднуя гол.

Ценен Терье для команды и в оборонительной игре. В прошлом сезоне игрок атаки «Ренна» совершал по 2,43 отбора мяча в среднем за матч в фазе контрпрессинга. Наряду с его скоростью, Терье наиболее эффективно вступает в прессинг, когда противник стоит к нему спиной, раздумывая над вариантами продвижения мяча.

Как рыба в воде Терье чувствует себя на ограниченных пространствах с мячом, но это и не удивительно для продукта французской футбольной школы. Вдаваясь в сравнения с «Динамо», на ум сразу приходит главная звезда текущего состава киевского клуба Виктор Цыганков, но Терье - его зеркальная по позиции и куда улучшенная по игровым характеристикам на данный момент версия. Фактически, звездный футболист «Ренна» – универсальный игрок атаки, действия которого практически в каждом матче приносят пользу его команде и очки в копилку его клуба.

Во Франции с момента перехода в «Ренн» и выступлений под руководством Женезьо Терье уже успели окрестить «новым Анри». Все из-за его элегантных движений в обращении с мячом, таланта проходить на скорости оппонентов и способности бить точно под дальнюю штангу.

«Это очень лестное сравнение. Анри – один из лучших нападающих Франции. Мне еще очень далеко до него, но я черпаю вдохновение у лучших», – улыбается Терье. И добавляет, что работе с мячом в стиле Анри его научил детский тренер еще в годы учебы в академии «Лилля».



ФК Ренн. Мартен Терье

Прямо сейчас «Ренн» с 7 очками делит с турецким «Фенербахче» первенство в группе B за выход в следующую стадию Лиги Европы. Вклад Терье в эти результаты сложно переоценить – гол+пас в ничейной игре с турками, а также забитый мяч в ворота Дениса Бойко. И с таким влиянием на игру «красно-черных» в еврокубках француз точно не задержится в клубе, который, несмотря на игровой подъём в последние сезоны, все же специализируется на взращивании и продаже звезд, а не на их удержании и борьбе за высшие цели.

Но сначала обороне «Динамо» предстоит придумать, как удержать свои ворота на замке и не дать Терье повысить свой трансферный ценник для европейских топ-клубов.