ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии возглавил Верону

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Сальваторе Боккетти. 35-летний итальянец заменит на этом посту Габриэле Чоффи, который был уволен во вторник.

Боккетти завершил карьеру игрока год назад. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера «Вероны» Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.

В качестве игрока Боккетти в 2009 – 2010 годах провел 5 матчей в составе сборной Италии.