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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии возглавил Верону
Италия
13 октября 2022, 15:13 |
405
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии возглавил Верону

С командой будет работать Сальваторе Боккетти

13 октября 2022, 15:13 |
405
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии возглавил Верону
ФК Верона. Сальваторе Боккетти

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Сальваторе Боккетти. 35-летний итальянец заменит на этом посту Габриэле Чоффи, который был уволен во вторник.

Боккетти завершил карьеру игрока год назад. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера «Вероны» Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.

В качестве игрока Боккетти в 2009 – 2010 годах провел 5 матчей в составе сборной Италии.

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Верона Сальваторе Боккетти
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Источник ФК Верона
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