Италия13 октября 2022, 15:13 |
405
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии возглавил Верону
С командой будет работать Сальваторе Боккетти
13 октября 2022, 15:13 |
405
0
«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Сальваторе Боккетти. 35-летний итальянец заменит на этом посту Габриэле Чоффи, который был уволен во вторник.
Боккетти завершил карьеру игрока год назад. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера «Вероны» Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.
В качестве игрока Боккетти в 2009 – 2010 годах провел 5 матчей в составе сборной Италии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 17:27 0
Петер Шмейхель пообщался с украинским кипером
Футбол | 12 октября 2022, 16:00 0
Сможет ли кто-то из учеников взобраться на уровень учителя?
Футбол | 13.10.2022, 11:11
Футбол | 12.10.2022, 17:11
Футбол | 13.10.2022, 13:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 14:29
12.10.2022, 16:43 4
11.10.2022, 23:59 100
12.10.2022, 16:45 1
12.10.2022, 08:27 4
11.10.2022, 19:11 2
12.10.2022, 23:59 14
12.10.2022, 17:06 3