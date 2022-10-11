Италия11 октября 2022, 17:34 | Обновлено 11 октября 2022, 17:58
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верона отправила в отставку главного тренера
Габриэле Чоффи остался без работы
11 октября 2022, 17:34 | Обновлено 11 октября 2022, 17:58
290
0
Пресс-служба «Вероны» объявила об уходе Габриэле Чоффи с поста главного тренера команды.
47-летний специалист возглавлял итальянский клуб с июня 2022 года.
«Верона» в таблице чемпионата Италии после 9 туров занимает 18 место, имея 5 очков.
Ближайший матч «Верона» проведет 16 октября – против «Милана» в чемпионате.
Ранее сообщалось, что новым наставником команды клуба может стать уругвайский специалист Диего Лопес.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2022, 03:41 8
Состав киевлян пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко
Футбол | 11 октября 2022, 17:29 1
Поединок четвертого тура Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 11.10.2022, 13:12
Футбол | 11.10.2022, 14:02
Баскетбол | 11.10.2022, 00:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2022, 21:55 5
10.10.2022, 14:04
10.10.2022, 10:50 8
10.10.2022, 01:00
09.10.2022, 20:10 1
10.10.2022, 16:19 2
10.10.2022, 12:40