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Италия
11 октября 2022, 17:34 | Обновлено 11 октября 2022, 17:58
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Верона отправила в отставку главного тренера

Габриэле Чоффи остался без работы

11 октября 2022, 17:34 | Обновлено 11 октября 2022, 17:58
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верона отправила в отставку главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэле Чоффи

Пресс-служба «Вероны» объявила об уходе Габриэле Чоффи с поста главного тренера команды.

47-летний специалист возглавлял итальянский клуб с июня 2022 года.

«Верона» в таблице чемпионата Италии после 9 туров занимает 18 место, имея 5 очков.

Ближайший матч «Верона» проведет 16 октября – против «Милана» в чемпионате.

Ранее сообщалось, что новым наставником команды клуба может стать уругвайский специалист Диего Лопес.

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Источник ФК Верона
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