В Вероне готовится тренерская рокировка

В «Вероне» настроены на смену главного тренера. Новым наставником команды клуба может стать уругвайский специалист Диего Лопес. Случиться это сразу после увольнения нынешнего наставника Габриэле Чиоффи, которое должно произойти в ближайшие часы.

Сообщается, что тренер и клуб подпишут контракт сегодня, 11 октября. Соглашение будет рассчитано до лета будущего года. В штабе 48-летнего уругвайца якобы также будет работать Сальваторе Боккетти.

Диего Лопес уже работал в Италии. Ранее он тренировал «Кальяри», «Болонью», «Брешию» и Палермо. Последним место работы специалиста был «Универсидад де Чили».

«Верона» в таблице чемпионата Италии после 9 туров занимает 18 место, имея 5 очков.