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Италия
11 октября 2022, 08:59 | Обновлено 11 октября 2022, 09:06
136
0

В Вероне готовится тренерская рокировка

Клуб намерен уволить нынешнего наставника

11 октября 2022, 08:59 | Обновлено 11 октября 2022, 09:06
136
0
В Вероне готовится тренерская рокировка
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Лопес

В «Вероне» настроены на смену главного тренера. Новым наставником команды клуба может стать уругвайский специалист Диего Лопес. Случиться это сразу после увольнения нынешнего наставника Габриэле Чиоффи, которое должно произойти в ближайшие часы.

Сообщается, что тренер и клуб подпишут контракт сегодня, 11 октября. Соглашение будет рассчитано до лета будущего года. В штабе 48-летнего уругвайца якобы также будет работать Сальваторе Боккетти.

Диего Лопес уже работал в Италии. Ранее он тренировал «Кальяри», «Болонью», «Брешию» и Палермо. Последним место работы специалиста был «Универсидад де Чили».

«Верона» в таблице чемпионата Италии после 9 туров занимает 18 место, имея 5 очков.

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Диего Лопес Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник твиттер Николо Скиры
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