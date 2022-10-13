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Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 15:10 | Обновлено 13 октября 2022, 15:32
788
0

Матч Заря – Колос перенесен, Металлист 1925 и Львов сыграют не в Киеве

Одна игра 7-го тура УПЛ в  субботу, 15 октября, не состоится

13 октября 2022, 15:10 | Обновлено 13 октября 2022, 15:32
788
0
Матч Заря – Колос перенесен, Металлист 1925 и Львов сыграют не в Киеве
УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал об изменениях в календаре матчей 7-го тура чемпионата Украины.

Игра «Заря» – «Колос» в намеченный срок не состоится. Команды, напомним, должны были выяснить отношения в субботу, 15 октября, начало – в 15:00 по киевскому времени.

«Металлист 1925» примет ФК «Львов» в Ковалевке, а не на НСК «Олимпийский». Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17:00, как планировалось ранее. Сейчас в Киеве есть запрет на проведение матчей», – поделился Дикий.

Ранее стало известно об изменении даты проведения матча 7-го тура УПЛ «Черноморец» – «Кривбасс».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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