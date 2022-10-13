Матч Заря – Колос перенесен, Металлист 1925 и Львов сыграют не в Киеве
Одна игра 7-го тура УПЛ в субботу, 15 октября, не состоится
Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал об изменениях в календаре матчей 7-го тура чемпионата Украины.
Игра «Заря» – «Колос» в намеченный срок не состоится. Команды, напомним, должны были выяснить отношения в субботу, 15 октября, начало – в 15:00 по киевскому времени.
«Металлист 1925» примет ФК «Львов» в Ковалевке, а не на НСК «Олимпийский». Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17:00, как планировалось ранее. Сейчас в Киеве есть запрет на проведение матчей», – поделился Дикий.
Ранее стало известно об изменении даты проведения матча 7-го тура УПЛ «Черноморец» – «Кривбасс».
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