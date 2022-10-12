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Украина. Премьер лига
12 октября 2022, 09:51 |
144
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен

Встреча перенесена на 2 декабря

12 октября 2022, 09:51 |
144
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
ФК Черноморец

Игра седьмого тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Кривбассом» 14 октября не состоится. Одесский клуб сообщает, что решение принято по взаимному согласию команд из-за произошедших в начале этой недели массированных ракетных обстрелов.

Базовая дата проведения этой игры – 2 декабря 2022 года.

Отметим, что из-за ракетных ударов и дальнейшей угрозы их применения уже был перенесен один из матчей 6-го тура УПЛ, который должен был состояться в столице.

По данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

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Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига перенос матча
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Источник ФК Черноморец
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