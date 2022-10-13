Джессика Пегула обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула выиграла матч второго круга турнира WTA 500 в Сан-Диего и обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA.

Отметим, что Пегула стала третьей участницей WTA Finals-2022, ранее это сделали Ига Свёнтек и Онс Жабер.

В текущем сезоне американка одержала уже 36 побед, но титулов пока не выигрывала. Лучшим достижением стал финал соревнований WTA 1000 в Мадриде. Также на трех турнирах Grand Slam Джессика доходила до стадии 1/4 финала.