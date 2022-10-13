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WTA
13 октября 2022, 13:44 |
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Джессика Пегула обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA

Американка квалифицировалась на WTA Finals

13 октября 2022, 13:44 |
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Джессика Пегула обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула выиграла матч второго круга турнира WTA 500 в Сан-Диего и обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA.

Отметим, что Пегула стала третьей участницей WTA Finals-2022, ранее это сделали Ига Свёнтек и Онс Жабер.

В текущем сезоне американка одержала уже 36 побед, но титулов пока не выигрывала. Лучшим достижением стал финал соревнований WTA 1000 в Мадриде. Также на трех турнирах Grand Slam Джессика доходила до стадии 1/4 финала.

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула
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Источник Sport.ua
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