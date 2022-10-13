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  4. ХАВИ: «Чувствую, что Лига чемпионов очень жестока к Барселоне»
Лига чемпионов
13 октября 2022, 11:28 |
341
0

ХАВИ: «Чувствую, что Лига чемпионов очень жестока к Барселоне»

Команда второй сезон кряду может не выйти в плей-офф ЛЧ

13 октября 2022, 11:28 |
341
0
ХАВИ: «Чувствую, что Лига чемпионов очень жестока к Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в двух турах Лиги чемпионов проиграла и сыграла вничью с «Интером», что поставило под вопрос выход команды из группы в плей-офф ЛЧ.

Второй сезон кряду каталонцы могут оказаться в Лиге Европы.

«Мы теперь зависим от других команд в плане того, удастся ли нам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Такова реальность, мы сами допустили это».

«Но у нас есть и другие турниры - Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок. Нужно продолжать верить, продолжать играть в свой футбол. Я чувствую, что ЛЧ была и остается очень жестокой по отношению к «Барселоне», - сказал Хави.

В группе лидирует «Бавария» с 12 очками. У «Интера» 7 пунктов, а каталонцы набрали 4 очка. У «Виктории» очков нет.

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Источник Marca
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