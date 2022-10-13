ХАВИ: «Чувствую, что Лига чемпионов очень жестока к Барселоне»
Команда второй сезон кряду может не выйти в плей-офф ЛЧ
«Барселона» в двух турах Лиги чемпионов проиграла и сыграла вничью с «Интером», что поставило под вопрос выход команды из группы в плей-офф ЛЧ.
Второй сезон кряду каталонцы могут оказаться в Лиге Европы.
«Мы теперь зависим от других команд в плане того, удастся ли нам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Такова реальность, мы сами допустили это».
«Но у нас есть и другие турниры - Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок. Нужно продолжать верить, продолжать играть в свой футбол. Я чувствую, что ЛЧ была и остается очень жестокой по отношению к «Барселоне», - сказал Хави.
В группе лидирует «Бавария» с 12 очками. У «Интера» 7 пунктов, а каталонцы набрали 4 очка. У «Виктории» очков нет.
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