ХАВИ: «Чувствую, что Лига чемпионов очень жестока к Барселоне»

«Барселона» в двух турах Лиги чемпионов проиграла и сыграла вничью с «Интером», что поставило под вопрос выход команды из группы в плей-офф ЛЧ.

Второй сезон кряду каталонцы могут оказаться в Лиге Европы.

«Мы теперь зависим от других команд в плане того, удастся ли нам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Такова реальность, мы сами допустили это».

«Но у нас есть и другие турниры - Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок. Нужно продолжать верить, продолжать играть в свой футбол. Я чувствую, что ЛЧ была и остается очень жестокой по отношению к «Барселоне», - сказал Хави.

В группе лидирует «Бавария» с 12 очками. У «Интера» 7 пунктов, а каталонцы набрали 4 очка. У «Виктории» очков нет.