Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов (4:2).

Таким образом, немецкий клуб выиграл последние 11 матчей на этом этапе, установив новый рекорд турнира.

Последний раз «Бавария» не выиграла групповой матч ЛЧ в декабре 2020-го, когда сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).