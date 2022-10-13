Лига чемпионов13 октября 2022, 10:33 |
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Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Клуб из Мюнхена продолжает обыгрывать все команды на данной стадии
13 октября 2022, 10:33 |
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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов (4:2).
Таким образом, немецкий клуб выиграл последние 11 матчей на этом этапе, установив новый рекорд турнира.
Последний раз «Бавария» не выиграла групповой матч ЛЧ в декабре 2020-го, когда сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).
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