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  4. Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов
13 октября 2022, 10:33 |
1120
0

Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов

Клуб из Мюнхена продолжает обыгрывать все команды на данной стадии

13 октября 2022, 10:33 |
1120
0
Бавария установила новый рекорд группового раунда Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов (4:2).

Таким образом, немецкий клуб выиграл последние 11 матчей на этом этапе, установив новый рекорд турнира.

Последний раз «Бавария» не выиграла групповой матч ЛЧ в декабре 2020-го, когда сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).

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Источник Opta
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