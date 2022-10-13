Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?

Учитывая российские массированные ракетные обстрелы территории Украины, УПЛ уже перенесла несколько матчей, однако игра «Шахтер» — «Динамо» на этот момент не перенесена.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что провести игру следует в Польше, однако генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин отметил, что пока планов переносить игру из Львова нет.

«Действительно, вокруг проведения нашего матча в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются разные варианты – среди которых Варшава и Краков. Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с «Динамо» сыграем на Арене Львов».

«Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. Уже завтра (в четверг - прим) мы уезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину», — сказал Палкин.