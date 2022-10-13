Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 10:27 |
156
0

Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?

Пока что планируют играть во Львове

13 октября 2022, 10:27 |
156
0
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
ФК Шахтер

Учитывая российские массированные ракетные обстрелы территории Украины, УПЛ уже перенесла несколько матчей, однако игра «Шахтер» — «Динамо» на этот момент не перенесена.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что провести игру следует в Польше, однако генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин отметил, что пока планов переносить игру из Львова нет.

«Действительно, вокруг проведения нашего матча в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются разные варианты – среди которых Варшава и Краков. Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с «Динамо» сыграем на Арене Львов».

«Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. Уже завтра (в четверг - прим) мы уезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину», — сказал Палкин.

По теме:
Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ловро МАЙЕР: «Для меня нет большой разницы, по какой схеме сыграет Ренн»
Главный тренер Ренна: «Динамо показывает очень хорошую организацию игры»
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Футбол | 12 октября 2022, 21:12 12
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»

Главный тренер «Динамо»​​​​​​​ провел пресс-конференцию перед игрой с «Ренном»

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»
Футбол | 13 октября 2022, 08:50 0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»

Будет очень сложно

Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Футбол | 12.10.2022, 16:00
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Франция передаст Украине ПВО, Великобритания - артиллерию и ракеты
Война | 13.10.2022, 08:30
Франция передаст Украине ПВО, Великобритания - артиллерию и ракеты
Франция передаст Украине ПВО, Великобритания - артиллерию и ракеты
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Футбол | 12.10.2022, 17:27
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
11.10.2022, 12:48 1
Футбол
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
12.10.2022, 14:29
Футбол
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
11.10.2022, 18:30
Другие виды
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38
Другие виды
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
12.10.2022, 23:59 11
Футбол
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
11.10.2022, 11:12 4
Футбол
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности