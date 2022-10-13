Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Вадуц
13.10.2022 22:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 октября 2022, 08:43 | Обновлено 13 октября 2022, 08:53
39
0

Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 октября в 22:00 матч 4-го тура Лиги конференций

13 октября 2022, 08:43 | Обновлено 13 октября 2022, 08:53
39
0
Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Зробити ставку Зробити ставку
1xBet
Зробити ставкуСделать ставку
По теме:
Вадуц – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1
ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку перед игрой с Вадуцем
Днепр-1 Вадуц смотреть онлайн Лига конференций Вадуц - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья справедлива? Стали известны показатели xG Шахтера и Реала
Футбол | 12 октября 2022, 10:42 10
Ничья справедлива? Стали известны показатели xG Шахтера и Реала
Ничья справедлива? Стали известны показатели xG Шахтера и Реала

У мадридцев он оказался даже несколько выше

ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12 октября 2022, 17:11 3
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Взамен игрок получил браслет Азовстали

Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Футбол | 12.10.2022, 16:00
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Футбол | 13.10.2022, 00:03
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе
Футбол | 13.10.2022, 07:45
Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе
Суперматч Интера и Барсы, Динамо без Бойко, победы в гандболе и баскетболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
12.10.2022, 23:59 5
Футбол
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
12.10.2022, 14:29
Футбол
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
11.10.2022, 20:55 4
Футзал
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
11.10.2022, 18:30
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности