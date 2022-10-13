Лига конференций13 октября 2022, 08:43 | Обновлено 13 октября 2022, 08:53
39
0
Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября в 22:00 матч 4-го тура Лиги конференций
13 октября 2022, 08:43 | Обновлено 13 октября 2022, 08:53
39
0
13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Читайте также:Вадуц – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 10:42 10
У мадридцев он оказался даже несколько выше
Футбол | 12 октября 2022, 17:11 3
Взамен игрок получил браслет Азовстали
Футбол | 12.10.2022, 16:00
Футбол | 13.10.2022, 00:03
Футбол | 13.10.2022, 07:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 23:59 5
12.10.2022, 07:49
12.10.2022, 14:29
11.10.2022, 20:55 4
12.10.2022, 17:27
11.10.2022, 15:07 4
11.10.2022, 19:11 1
11.10.2022, 18:30