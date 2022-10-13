13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций играют «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1»

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Матч проходит в Лихтенштейне. «Днепр-1» набрал 4 очка из 9 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.