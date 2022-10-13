Динамо Киев

Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября в 19:45 матч 4-го тура Лиги Европы
13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».
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Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». За три тура «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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Крупная победа Динамо
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Динамо
3 голоса 42.86 %
Ничья
4 голоса 57.14 %
Минимальная победа Ренна
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Ренна
0 голосов 0.1 %
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