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Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022 19:45 - : -
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 октября 2022, 08:14 | Обновлено 13 октября 2022, 08:54
215
0

Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 октября в 19:45 матч 4-го тура Лиги Европы

13 октября 2022, 08:14 | Обновлено 13 октября 2022, 08:54
215
0
Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». За три тура «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.

Динамо – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Голосов 7
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 4-го тура 🏆 Лиги Европы между командами Динамо и Ренн, который пройдет 13 октября в Кракове

Крупная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Динамо

3 голоса 42.86 %

Ничья

4 голоса 57.14 %

Минимальная победа Ренна

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Ренна

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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