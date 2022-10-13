«Не думаю про отставку». Аллегри не собирается сам покидать Ювентус

Несмотря на поражение 0:2 в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается сам уходить из команды.

«Первый тайм был одним из худших за все время. Нужно играть как команда, а мы играем слишком индивидуально. Нужно продолжать работать, впереди есть несколько дней подготовки к дерби с «Торино».

«Отставка? Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке», — сказал Аллегри.

Команда сохраняет небольшие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.