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Лига чемпионов
13 октября 2022, 04:31 | Обновлено 13 октября 2022, 05:05
84
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Интеру приходилось играть рискованно до самого конца»

Главный тренер «Интера» прокомментировал ничью в матче против «Барселоны»

13 октября 2022, 04:31 | Обновлено 13 октября 2022, 05:05
84
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Интеру приходилось играть рискованно до самого конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3):

«Нам приходилось играть рискованно, и этого мы не прекращали до самого конца. Мы много созидали в дебютной части встречи, а в конце первого тайма пропустили. В перерыве я сказал парням вести игру так же, как и прежде, потому что знал, что острых моментов создадим немало.

Я поздравил ребят: мы великолепно провели матч против соперника-величины. Мы много созидали, все вместе отбивались в обороне; мы могли выйти из группы за два тура до конца. Надеемся это удовольствие доставить болельщикам по итогам матча с «Викторией» из Пльзеня».

Вратарь «Интера» Андре Онана:

«Пусть и не победа, но очко – важное. Мы дважды вели в счете, но так и не сумели увезти домой все три очка. Довольны проделанной работой. В обороне я старался вести за собой, поддерживая защитников и всю команду в целом. Я удовлетворен, так как мы показали отличную игру и, на мой взгляд, заслуживали победы».

Полузащитник «Интера» Николо Барелла:

«Мы очень хотели выиграть. Вместо этого – ничья, но мы в любом случае довольны своим настроем на поле. Мы обретаем себя и довольны этим. Мы преодолели тот период, когда нас не устраивало вообще ничего, и вошли во вкус. Теперь мы хотим возродить ту команду, которой мы были. Выход из группы? Этого пока еще не добились. Никогда не знаешь до конца – будем выкладываться и дальше».

Игроком матча признан именно Николо Барелла. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он проделал большой объем работы, был динамичен, продемонстрировал хорошие технические и тактические навыки, а также великолепным голом отыграл первый пропущенный мяч, сделав счет 1:1».

Видеообзор матча Барселона – Интер – 3:3

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Симоне Индзаги Андре Онана Николо Барелла
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Источник УЕФА
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