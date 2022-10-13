ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку перед игрой с Вадуцем

«Днепр-1» прибыл из Кошице в Вадуц транзитом через Цюрих. В Швейцарию команда добралась самолетом, а остальной путь преодолела автобусом.

Спортклубовцы расположились в отеле Kommod, в городке Руггелль в 15 километрах от Вадуца. Немного отдохнув после путешествия, команда отправилась на Rheinpark Stadion, где состоялась предматчевая тренировка.

Перед началом занятия Александр Кучер обратился к игрокам с традиционной речью, в которой не только рассказал о содержании тренировки, но и акцентировал внимание на необходимости отдать завтра все силы на поле. Тем более, учитывая острую ситуацию на войне и жестокие удары, выдержавшие мирные украинские города на этой неделе. «Надо сыграть за Украину, за Днепр, за клуб», – подчеркнул тренер.

Во время тренировки футболисты выполнили ряд игровых упражнений и в бодром настроении отправились обратно в гостиницу. Там они попали в руки массажистов. Каждый в обычном индивидуальном порядке завершает подготовку к игре.