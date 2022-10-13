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  4. ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку перед игрой с Вадуцем
Лига конференций
13 октября 2022, 02:43 | Обновлено 13 октября 2022, 03:06
29
0

ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку перед игрой с Вадуцем

Кучер сказал игрокам: «Надо сыграть за Украину, за Днепр, за клуб»

13 октября 2022, 02:43 | Обновлено 13 октября 2022, 03:06
29
0
ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку перед игрой с Вадуцем
СК Днепр-1

«Днепр-1» прибыл из Кошице в Вадуц транзитом через Цюрих. В Швейцарию команда добралась самолетом, а остальной путь преодолела автобусом.

Спортклубовцы расположились в отеле Kommod, в городке Руггелль в 15 километрах от Вадуца. Немного отдохнув после путешествия, команда отправилась на Rheinpark Stadion, где состоялась предматчевая тренировка.

Перед началом занятия Александр Кучер обратился к игрокам с традиционной речью, в которой не только рассказал о содержании тренировки, но и акцентировал внимание на необходимости отдать завтра все силы на поле. Тем более, учитывая острую ситуацию на войне и жестокие удары, выдержавшие мирные украинские города на этой неделе. «Надо сыграть за Украину, за Днепр, за клуб», – подчеркнул тренер.

Во время тренировки футболисты выполнили ряд игровых упражнений и в бодром настроении отправились обратно в гостиницу. Там они попали в руки массажистов. Каждый в обычном индивидуальном порядке завершает подготовку к игре.

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Источник СК Днепр-1
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