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ATP
12 октября 2022, 23:16 |
426
0

Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире

Никита Белозерцев выступит на турнире Tennis Europe Junior Masters

12 октября 2022, 23:16 |
426
0
Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире
Instagram. Никита Белозерцев

Украинский теннисист Никита Белозерцев сыграет на турнире Tennis Europe Junior Masters, который пройдет в Monte-Carlo Country Club с 26 по 28 октября 2022 года среди теннисистов в возрастной категории U-16 и U-14.

Никита – единственный представитель Украины на этом турнире. Он выступит в категории U-14. В январе украинец выиграл один турнир категории «Super» в Химках, а в конце июля стал призером турнира категории «Super» в немецком Дюрене. Также в активе Белозерцева два финала на соревнованиях первой категории в Бургасе (в одиночном и парном разрядах), титул в паре на турнире второй категории в Мариборе и два парных финала в возрастной категории U16.

Впервые Tennis Europe Junior Masters был проведен в 1996 году. Среди чемпионов соревнований были будущие первые ракетки мира Ким Клейстерс и Рафаэль Надаль. Энди Маррей, Александр Зверев, Симона Халеп и Белинда Бенчич становились призерами Итогового чемпионата Tennis Europe.

Украинским теннисистам пока не удавалось выиграть Tennis Europe Junior Masters. В финале соревнований категории U14 в 2015 году сыграла Марта Костюк (уступила Хелен Пеликано из Мальты). Среди 16-летних теннисистов серебряными призерами становились: Анна Познихиренко (2009 / уступила Йованне Якшич из Сербии), Александр Лебедин (2011 / уступил Матею Марущаку из Словакии) и Виктория Дема (2015 / уступила Марине Робере из Испании).

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Источник Большой теннис Украины
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