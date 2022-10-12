Илья ЗАБАРНЫЙ: «Выйдем на поле и будем показывать свой максимум»

Украинский защитник киевского «Динамо» Илья Забарный поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Ренна»:

– Первый вопрос не футбольный. Как команда пережила массированный ракетный обстрел Киева и других городов Украины в понедельник? Насколько это событие повлияло на подготовку к матчу?

– Думаю, такие вещи влияют на каждого украинца, подобное очень тяжело переживать. Конечно, команда была в трауре, думаю, в 21 веке такие вещи недопустимы. Наши футболисты понимают, что с помощью футбола мы можем подарить людям приятные эмоции и немного отвлечь их от происходящего на Родине.

– Матч с «Рухом» в воскресенье был прерван из-за воздушной тревоги, будет ли вообще продолжаться чемпионат в Украине?

– По плану у нас 16 октября игра с «Шахтером». По поводу изменений пока нет информации.

– Какое настроение у игроков центра обороны или с оптимизмом настраиваетесь на предстоящий матч?

– Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо выглядели с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало. Надеюсь, поражения никак не повлияли на наше психологическое состояние. Завтра выйдем на поле и будем показывать свой максимум.

Отметим, что матч «Динамо» – «Ренн» состоится уже завтра, 13 октября. Матч пройдет на стадионе «Краковии» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.