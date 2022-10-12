Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Выйдем на поле и будем показывать свой максимум»
Лига Европы
12 октября 2022, 21:35 |
412
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Выйдем на поле и будем показывать свой максимум»

Защитник «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче против «Ренна» в Лиге Европы

12 октября 2022, 21:35 |
412
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Выйдем на поле и будем показывать свой максимум»
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Украинский защитник киевского «Динамо» Илья Забарный поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Ренна»:

– Первый вопрос не футбольный. Как команда пережила массированный ракетный обстрел Киева и других городов Украины в понедельник? Насколько это событие повлияло на подготовку к матчу?

– Думаю, такие вещи влияют на каждого украинца, подобное очень тяжело переживать. Конечно, команда была в трауре, думаю, в 21 веке такие вещи недопустимы. Наши футболисты понимают, что с помощью футбола мы можем подарить людям приятные эмоции и немного отвлечь их от происходящего на Родине.

– Матч с «Рухом» в воскресенье был прерван из-за воздушной тревоги, будет ли вообще продолжаться чемпионат в Украине?

– По плану у нас 16 октября игра с «Шахтером». По поводу изменений пока нет информации.

– Какое настроение у игроков центра обороны или с оптимизмом настраиваетесь на предстоящий матч?

– Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо выглядели с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало. Надеюсь, поражения никак не повлияли на наше психологическое состояние. Завтра выйдем на поле и будем показывать свой максимум.

Отметим, что матч «Динамо» – «Ренн» состоится уже завтра, 13 октября. Матч пройдет на стадионе «Краковии» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

По теме:
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Серьезная травма колена. Динамо сообщило официальный диагноз у Бойко
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Илья Забарный Динамо Киев Динамо - Ренн Ренн Лига Европы пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Футбол | 12 октября 2022, 17:27 0
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом

Петер Шмейхель пообщался с украинским кипером

ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Футбол | 12 октября 2022, 08:27 3
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина

Концовка вчерашнего матча оказалась очень кровавой

Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»
Футбол | 12.10.2022, 20:40
Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»
Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»
Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс
Футбол | 12.10.2022, 21:47
Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс
Наполи набрал крейсерский ход: 4 победы из 4. Во второй раз повержен Аякс
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12.10.2022, 17:11
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
11.10.2022, 20:55 4
Футзал
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
11.10.2022, 23:12
Футбол
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
11.10.2022, 14:59 5
Футбол
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
11.10.2022, 18:30
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности