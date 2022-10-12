Илья ЗАБАРНЫЙ: «Выйдем на поле и будем показывать свой максимум»
Защитник «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче против «Ренна» в Лиге Европы
Украинский защитник киевского «Динамо» Илья Забарный поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Ренна»:
– Первый вопрос не футбольный. Как команда пережила массированный ракетный обстрел Киева и других городов Украины в понедельник? Насколько это событие повлияло на подготовку к матчу?
– Думаю, такие вещи влияют на каждого украинца, подобное очень тяжело переживать. Конечно, команда была в трауре, думаю, в 21 веке такие вещи недопустимы. Наши футболисты понимают, что с помощью футбола мы можем подарить людям приятные эмоции и немного отвлечь их от происходящего на Родине.
– Матч с «Рухом» в воскресенье был прерван из-за воздушной тревоги, будет ли вообще продолжаться чемпионат в Украине?
– По плану у нас 16 октября игра с «Шахтером». По поводу изменений пока нет информации.
– Какое настроение у игроков центра обороны или с оптимизмом настраиваетесь на предстоящий матч?
– Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо выглядели с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало. Надеюсь, поражения никак не повлияли на наше психологическое состояние. Завтра выйдем на поле и будем показывать свой максимум.
Отметим, что матч «Динамо» – «Ренн» состоится уже завтра, 13 октября. Матч пройдет на стадионе «Краковии» в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
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