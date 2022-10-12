Сборная Украины U-21 проведет сбор в этом году

Молодежная сборная Украины U-21 может в ноябре этого года провести учебно-тренировочный сбор.

Об этом рассказал наставник украинской «молодежки» Руслан Ротань. Он признался, что надеется на приезд легионеров и футболистов, имевших в сборной до этого малое количество игрового времени.

«Мы планируем сбор с 15 по 23 ноября, но для этого должны сложиться некоторые факторы. Мы не можем пренебрегать интересами клубов, потому что именно они готовят футболистов для сборных. Чем стабильнее будут клубы, тем лучше для нас. В этой ситуации приняли следующее решение: на сбор позовем всех наших легионеров (возможно, среди них будут и новые имена), а также игроков УПЛ, которых согласятся отпустить клубы», — рассказал Ротань

Как известно, молодежная сборная Украины U-21 в третий раз в своей истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. Жеребьевка Евро-2023 состоится 18 октября, а сам турнир пройдет с 21 июня по 8 июля будущего года.