ФОТО. Марта Костюк показала свой любимый снимок

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в игру «вопрос – ответ» с подписчиками в инстаграме.

Спортсменку спросили о любимой фотосессии, и она опубликовала один из снимков.

Также Марта подтвердила, что в ноябре сыграет за сборную против Японии.