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12 октября 2022, 18:45 | Обновлено 12 октября 2022, 18:46
737
0

ФОТО. Марта Костюк показала свой любимый снимок

Марта пообщалась с подписчиками в инстаграме

12 октября 2022, 18:45 | Обновлено 12 октября 2022, 18:46
737
0
ФОТО. Марта Костюк показала свой любимый снимок
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в игру «вопрос – ответ» с подписчиками в инстаграме.

Спортсменку спросили о любимой фотосессии, и она опубликовала один из снимков.

Также Марта подтвердила, что в ноябре сыграет за сборную против Японии.

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Источник Sport.ua
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