Другие новости12 октября 2022, 18:45 | Обновлено 12 октября 2022, 18:46
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ФОТО. Марта Костюк показала свой любимый снимок
Марта пообщалась с подписчиками в инстаграме
12 октября 2022, 18:45 | Обновлено 12 октября 2022, 18:46
737
0
Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в игру «вопрос – ответ» с подписчиками в инстаграме.
Спортсменку спросили о любимой фотосессии, и она опубликовала один из снимков.
Также Марта подтвердила, что в ноябре сыграет за сборную против Японии.
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