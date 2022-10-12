Динамо Киев

В четверг, 13 октября, киевское «Динамо» в 4-м туре Лиги Европы сыграет в Кракове в номинальном домашнем матче с «Ренном». Начало – в 19:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

После трех туров «Динамо» занимает 4 место в группе В с нулем набранных очков. «Ренн» идет вторым с 7 пунктами.