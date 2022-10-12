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Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022 19:45 - : -
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 октября 2022, 18:03 | Обновлено 12 октября 2022, 18:53
823
2

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн

Игра состоится в четверг, 13 октября

12 октября 2022, 18:03 | Обновлено 12 октября 2022, 18:53
823
2
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
ФК Динамо Киев

В четверг, 13 октября, киевское «Динамо» в 4-м туре Лиги Европы сыграет в Кракове в номинальном домашнем матче с «Ренном». Начало – в 19:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

После трех туров «Динамо» занимает 4 место в группе В с нулем набранных очков. «Ренн» идет вторым с 7 пунктами.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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FoZZy
А чому не на 2+2, чи на "Ютубі", а на MEGOGO, права ж на трансляцію клубам належать, чи все-таки ні?
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-3
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