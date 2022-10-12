Динамо Киев

Лига Европы
13.10.2022 19:45 - : -
Лига Европы12 октября 2022, 18:03 | Обновлено 12 октября 2022, 18:53
823
2
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Игра состоится в четверг, 13 октября
12 октября 2022, 18:03 | Обновлено 12 октября 2022, 18:53
823
2
В четверг, 13 октября, киевское «Динамо» в 4-м туре Лиги Европы сыграет в Кракове в номинальном домашнем матче с «Ренном». Начало – в 19:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
После трех туров «Динамо» занимает 4 место в группе В с нулем набранных очков. «Ренн» идет вторым с 7 пунктами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 01:39 0
Наставник «Реала» – о ничьей с «горняками»
Футбол | 12 октября 2022, 16:07 2
Нападающий летом мог покинуть Париж
Футбол | 12.10.2022, 00:35
Футбол | 12.10.2022, 17:11
Футбол | 11.10.2022, 23:12
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А чому не на 2+2, чи на "Ютубі", а на MEGOGO, права ж на трансляцію клубам належать, чи все-таки ні?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 08:27 3
12.10.2022, 07:49
11.10.2022, 14:02 29
11.10.2022, 18:30
11.10.2022, 13:20
12.10.2022, 14:29
11.10.2022, 00:01 9
11.10.2022, 20:11 2