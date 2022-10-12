Реал настраивается на бесплатный трансфер Азара

Руководство мадридского «Реала» хочет отпустить нападающего Эдена Азара в другой клуб. Сделка в случае ее совершения будет бесплатной.

Сообщается, что президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение о расставании с игроком твердо. Дескать, он уже сильно устал от плохого отношения Эдена к тренировкам и играм команды. Ко всему, уход из «Реала» Азара поможет клуб хорошо разгрузить зарплатную ведомость.

Впрочем, позиция руководства «Реала» в отношении будущего Эдена Азара не должно сказаться на доверии к нему со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти. Итальянец намерен предоставлять форварду определенное количество игрового время и требовать от него пользу для команды.

Накануне, 11 октября, мадридский «Реал» с Эденом Азаром в стартовом составе в матче 4-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью 1:1 с донецким «Шахтером».