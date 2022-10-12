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Англия
12 октября 2022, 17:24 | Обновлено 12 октября 2022, 17:38
394
1

Эрик тен ХАГ: «Хочу выжать из Роналду максимум»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о перспективах Криштиану Роналду

12 октября 2022, 17:24 | Обновлено 12 октября 2022, 17:38
394
1
Эрик тен ХАГ: «Хочу выжать из Роналду максимум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о физической форме 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду. Нидерландский специалист признался, что намерен получить от игрок весь его игровой потенциал.

«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум.

Сейчас форма Роналду получше [чем в начале сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает – никто не может пропускать предсезонку», – признался тен Хаг.

Напомним, на днях Роналду достиг юбилейной отметки по голам на клубном уровне.

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Источник Manchester Evening News
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