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  4. ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Лига чемпионов
12 октября 2022, 17:27 |
1447
0

ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом

Петер Шмейхель пообщался с украинским кипером

12 октября 2022, 17:27 |
1447
0
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель встретился с голкипером Анатолием Турбиным после матча «Шахтер» – «Реал» (1:1).

Сообщается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.

Отметим, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жествое столкновения головами с защитником «Реала» Антонио Рюдигером.

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Петер Шмейхель Шахтер Донецк Реал Мадрид Антонио Рюдигер Лига чемпионов Анатолий Трубин Шахтер - Реал
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Источник ФК Шахтер Донецк
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