ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель встретился с голкипером Анатолием Турбиным после матча «Шахтер» – «Реал» (1:1).

Сообщается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.

Отметим, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жествое столкновения головами с защитником «Реала» Антонио Рюдигером.