Лига чемпионов12 октября 2022, 17:27 |
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ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Петер Шмейхель пообщался с украинским кипером
12 октября 2022, 17:27 |
1447
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Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель встретился с голкипером Анатолием Турбиным после матча «Шахтер» – «Реал» (1:1).
Сообщается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.
Отметим, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жествое столкновения головами с защитником «Реала» Антонио Рюдигером.
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