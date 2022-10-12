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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1
Лига конференций
12 октября 2022, 17:04 |
222
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1

Поединок четвертого тура Лиги конференций

12 октября 2022, 17:04 |
222
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 13 октября «Днепр-1» в четвертом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Вадуцем». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Вадуц» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Осле трех туров «Днепр-1» идет вторым в группе Е с 4 очками в активе. «Вадуц» третий с 2 баллами.

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Источник Sport.ua
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