Лига конференций12 октября 2022, 17:04 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Вадуц – Днепр-1
Поединок четвертого тура Лиги конференций
12 октября 2022, 17:04 |
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В четверг, 13 октября «Днепр-1» в четвертом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Вадуцем». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Вадуц» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Осле трех туров «Днепр-1» идет вторым в группе Е с 4 очками в активе. «Вадуц» третий с 2 баллами.
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