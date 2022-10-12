Рюдигер избежал серьезной травмы в матче с Шахтером

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер в компенсированное время матча 4-го тура Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (1:1) неприятно столкнулся с голкипером украинской команды Анатолием Трубиным. В результате, игроку «галактикос» после эпизода наложили 20 швов. Впрочем, напомним, в награду за свою игру Рюдигер перед самым повреждением стал автором спасительного для «Реала» гола.

Несмотря на казавшуюся серьезность травмы, Антонио смог избежать худшего – у него нет повреждения лицевых костей. Сейчас он ходит с одним закрытым глазом, однако его участие в матче чемпионата Испании с «Барселоной» 16 октября не исключается.

Сообщается, что «Реал» сейчас прорабатывает вариант, при котором Рюдигер будет играть в специальной защитной маске. Для Антонио подобное не впервые – он уже играл в маске в 2021 году.

Ранее Рюдигер сам оценил свое столкновение с Трубиным.