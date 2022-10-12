ФОТО. Защитник Реала оценил свое столкновение с Трубиным

В матче Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» (1:1) мадридская команда забила гол на последних секундах, а защитник Антонио Рюдигер пострадал в столкновении с вратарем Анатолием Трубиным.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я в порядке», - написал Рюдигер в Twitter.

Что касается Трубина, то тренер «Шахтера» Игор Йовичевич отметил, что у украинца после столкновения болит голова.