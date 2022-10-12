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Лига чемпионов
12 октября 2022, 12:11 | Обновлено 12 октября 2022, 12:38
2294
0

ФОТО. Защитник Реала оценил свое столкновение с Трубиным

Судя по всему, с Рюдигером все в порядке

12 октября 2022, 12:11 | Обновлено 12 октября 2022, 12:38
2294
0
ФОТО. Защитник Реала оценил свое столкновение с Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» (1:1) мадридская команда забила гол на последних секундах, а защитник Антонио Рюдигер пострадал в столкновении с вратарем Анатолием Трубиным.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я в порядке», - написал Рюдигер в Twitter.

Что касается Трубина, то тренер «Шахтера» Игор Йовичевич отметил, что у украинца после столкновения болит голова.

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Шахтер Донецк Шахтер - Реал Антонио Рюдигер Анатолий Трубин Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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