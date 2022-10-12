Сачко впервые за три месяца выиграл два матча подряд

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл еще один матч на челленджере в Германии.

Во втором круге Виталий одолел пятого сеяного Даниэля Мазура из Германии.

Исманинг. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:1, 6:7(3), 6:3

Следующий соперник украинца еще не известен.

Отметим, что Сачко последний раз выигрывал больше одного матча подряд три месяца назад.