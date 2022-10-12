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ATP
12 октября 2022, 16:38 |
184
0

Сачко впервые за три месяца выиграл два матча подряд

Виталий пробился в 1/4 финала на челленджере в Германии

12 октября 2022, 16:38 |
184
0
Сачко впервые за три месяца выиграл два матча подряд
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл еще один матч на челленджере в Германии.

Во втором круге Виталий одолел пятого сеяного Даниэля Мазура из Германии.

Исманинг. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:1, 6:7(3), 6:3

Следующий соперник украинца еще не известен.

Отметим, что Сачко последний раз выигрывал больше одного матча подряд три месяца назад.

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ATP Исманинг Виталий Сачко Даниэль Мазур
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Источник Sport.ua
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