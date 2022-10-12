ATP12 октября 2022, 16:38 |
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Сачко впервые за три месяца выиграл два матча подряд
Виталий пробился в 1/4 финала на челленджере в Германии
12 октября 2022, 16:38 |
184
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Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл еще один матч на челленджере в Германии.
Во втором круге Виталий одолел пятого сеяного Даниэля Мазура из Германии.
Исманинг. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:1, 6:7(3), 6:3
Следующий соперник украинца еще не известен.
Отметим, что Сачко последний раз выигрывал больше одного матча подряд три месяца назад.
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