Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
Виталий не смог выйти в полуфинал челленджера
Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) завершил борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.
В четвертьфинальной встрече украинец проиграл лидеру посева Таллону Грикспору из Нидерландов (№47 ATP).
Амерсфорт. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 2:6, 6:7(4)
Для Виталия это был третий матч в карьере против соперника из первой полусотни. Пока у таких высокорейтинговых оппонентов он еще не выигрывал.
В следующем раунде Грикспор сразится против Ивана Гахова (№350 ATP).
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