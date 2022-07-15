Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах

Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) завершил борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.

В четвертьфинальной встрече украинец проиграл лидеру посева Таллону Грикспору из Нидерландов (№47 ATP).

Амерсфорт. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 2:6, 6:7(4)

Для Виталия это был третий матч в карьере против соперника из первой полусотни. Пока у таких высокорейтинговых оппонентов он еще не выигрывал.

В следующем раунде Грикспор сразится против Ивана Гахова (№350 ATP).