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  4. Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
ATP
15 июля 2022, 22:12 |
189
0

Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах

Виталий не смог выйти в полуфинал челленджера

15 июля 2022, 22:12 |
189
0
Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) завершил борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.

В четвертьфинальной встрече украинец проиграл лидеру посева Таллону Грикспору из Нидерландов (№47 ATP).

Амерсфорт. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 2:6, 6:7(4)

Для Виталия это был третий матч в карьере против соперника из первой полусотни. Пока у таких высокорейтинговых оппонентов он еще не выигрывал.

В следующем раунде Грикспор сразится против Ивана Гахова (№350 ATP).

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Виталий Сачко Таллон Грикспор ATP Амерсфорт
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Источник Sport.ua
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