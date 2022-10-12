Диего СИМЕОНЕ: «Я никуда не ухожу из Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в преддверии матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (12 октября, 19:45) опроверг слухи о своем возможном увольнении:

«Я никуда не ухожу из «Атлетико». Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: «Нет, нет никаких сомнений».

Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с 2011 года.