Испания12 октября 2022, 16:36 |
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Диего СИМЕОНЕ: «Я никуда не ухожу из Атлетико»
Тренер опроверг слухи об отставке
12 октября 2022, 16:36 |
144
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в преддверии матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (12 октября, 19:45) опроверг слухи о своем возможном увольнении:
«Я никуда не ухожу из «Атлетико». Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: «Нет, нет никаких сомнений».
Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с 2011 года.
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