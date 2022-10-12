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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Я никуда не ухожу из Атлетико»
Испания
12 октября 2022, 16:36 |
144
0

Диего СИМЕОНЕ: «Я никуда не ухожу из Атлетико»

Тренер опроверг слухи об отставке

12 октября 2022, 16:36 |
144
0
Диего СИМЕОНЕ: «Я никуда не ухожу из Атлетико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне в преддверии матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (12 октября, 19:45) опроверг слухи о своем возможном увольнении:

«Я никуда не ухожу из «Атлетико». Чувствую, что имею такую же поддержку, как всегда. Недавно меня спросили, вижу ли я себя в другом месте… Мой ответ был: «Нет, нет никаких сомнений».

Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с 2011 года.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид
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