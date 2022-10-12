Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023
Чемпионат Европы
12 октября 2022, 16:26 | Обновлено 12 октября 2022, 16:37
0
0

Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023

Команду Сергея Нагорняка ждет новый вызов

12 октября 2022, 16:26 | Обновлено 12 октября 2022, 16:37
0
0
Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023
УАФ. Сергей Нагорняк

Определены даты, время и места проведения матчей отбора на чемпионат Европы 2023 года с участие юношеской сборной Украины U-19 (игроки 2004 г.р.).

Подопечные Сергея Нагорняка сыграют в группе 3 вместе с командами Швеции, Аипра и Косово.

Мини-турнира состоится с 17 по 23 ноября этого года в шведских городах Норрчепинг и Линчепинг.

Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3

17.11.2022

Украина – Косово (15.00)

Кипр – Швеция (20.30)

20.11.2022

Украина – Кипр (15.00)

Швеция – Косово (20.30)

23.11.2022

Косово – Кипр (20.00)

Швеция – Украина (20.00)

Время начала матчей – киевское

По теме:
Женская сборная Украины U-19 сохранила место в Лиге A чемпионата Европы
Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022
Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро
женская сборная Украины по футболу U-19 Евро-2023 U-19
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
Футбол | 12 октября 2022, 09:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен

Встреча перенесена на 2 декабря

СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
Футбол | 11 октября 2022, 16:21 7
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе

Форвард только летом подписал новый контракт

В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
Футбол | 11.10.2022, 23:59
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Футбол | 12.10.2022, 08:27
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Футбол | 12.10.2022, 08:05
Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
11.10.2022, 12:48 1
Футбол
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 27
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 10
Футбол
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности