Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023

Определены даты, время и места проведения матчей отбора на чемпионат Европы 2023 года с участие юношеской сборной Украины U-19 (игроки 2004 г.р.).

Подопечные Сергея Нагорняка сыграют в группе 3 вместе с командами Швеции, Аипра и Косово.

Мини-турнира состоится с 17 по 23 ноября этого года в шведских городах Норрчепинг и Линчепинг.

Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3

17.11.2022

Украина – Косово (15.00)

Кипр – Швеция (20.30)

20.11.2022

Украина – Кипр (15.00)

Швеция – Косово (20.30)

23.11.2022

Косово – Кипр (20.00)

Швеция – Украина (20.00)

Время начала матчей – киевское