Известно, где и когда сборная Украины U-19 проведет матчи отбора Евро-2023
Команду Сергея Нагорняка ждет новый вызов
Определены даты, время и места проведения матчей отбора на чемпионат Европы 2023 года с участие юношеской сборной Украины U-19 (игроки 2004 г.р.).
Подопечные Сергея Нагорняка сыграют в группе 3 вместе с командами Швеции, Аипра и Косово.
Мини-турнира состоится с 17 по 23 ноября этого года в шведских городах Норрчепинг и Линчепинг.
Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3
17.11.2022
Украина – Косово (15.00)
Кипр – Швеция (20.30)
20.11.2022
Украина – Кипр (15.00)
Швеция – Косово (20.30)
23.11.2022
Косово – Кипр (20.00)
Швеция – Украина (20.00)
Время начала матчей – киевское
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