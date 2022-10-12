Вопрос на сотни миллионов. ПСЖ был готов продать Мбаппе

Парижский «ПСЖ» минувшим летом был готов расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. Его ценник тогда составлял 400 млн евро. Сообщается, что французы общались с некоторыми клубами, которые хотели бы видеть 23-летнего игрока в своем составе, но до сделки дело так и не дошло.

Напомним, в разгар предыдущего сезона-2021/2022 стало известно о желании Мбаппе сменить клуб. Речь даже шла о том, что он летом 2022 года станет игроком «Реала». Однако затем Килиан подписал с «ПСЖ» новое соглашение.

Впрочем, даже, несмотря на новый контракт у Килиана Мбаппе, «ПСЖ» все же вел работу над его продажей. Был вариант с «Ливерпулем», но от него отказался сам футболист и его окружение. А вот вероятность перехода в мадридский «Реал» якобы вообще не расматривалась.

Как известно, Килиан Мбаппе накануне, 11 октября, стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов.