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Франция
12 октября 2022, 16:07 | Обновлено 12 октября 2022, 16:21
422
2

Вопрос на сотни миллионов. ПСЖ был готов продать Мбаппе

Нападающий летом мог покинуть Париж

12 октября 2022, 16:07 | Обновлено 12 октября 2022, 16:21
422
2
Вопрос на сотни миллионов. ПСЖ был готов продать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Парижский «ПСЖ» минувшим летом был готов расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. Его ценник тогда составлял 400 млн евро. Сообщается, что французы общались с некоторыми клубами, которые хотели бы видеть 23-летнего игрока в своем составе, но до сделки дело так и не дошло.

Напомним, в разгар предыдущего сезона-2021/2022 стало известно о желании Мбаппе сменить клуб. Речь даже шла о том, что он летом 2022 года станет игроком «Реала». Однако затем Килиан подписал с «ПСЖ» новое соглашение.

Впрочем, даже, несмотря на новый контракт у Килиана Мбаппе, «ПСЖ» все же вел работу над его продажей. Был вариант с «Ливерпулем», но от него отказался сам футболист и его окружение. А вот вероятность перехода в мадридский «Реал» якобы вообще не расматривалась.

Как известно, Килиан Мбаппе накануне, 11 октября, стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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Источник Marca
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Комментарии 2
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FootFun
Спорт.юа ви взагалі адекватні? Мбаппе влітку 2022-го ставав вільним агентом про який продаж ви пишете?
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