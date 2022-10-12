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  4. Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 октября 2022, 14:17 |
215
0

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов

На счету француза уже 31 гол за парижский клуб

12 октября 2022, 14:17 |
215
0
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вчера форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился голом в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1). Для него этот гол стал 31-м в составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Он опередил Эдинсона Кавани, на счету которого 30 голов.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. До этого он успел забить 7 голов в Лиге чемпионов в составе «Монако».

Гол Мбаппе:

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Источник Sport.ua
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