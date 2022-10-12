Лига чемпионов12 октября 2022, 14:17 |
215
0
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
На счету француза уже 31 гол за парижский клуб
12 октября 2022, 14:17 |
215
0
Вчера форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился голом в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1). Для него этот гол стал 31-м в составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Он опередил Эдинсона Кавани, на счету которого 30 голов.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. До этого он успел забить 7 голов в Лиге чемпионов в составе «Монако».
Гол Мбаппе:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2022, 14:59 5
Издание FourFourTwo поставило Олега Блохина на 52-е место
Футбол | 12 октября 2022, 03:15 5
Наставник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Реалом»
Футбол | 11.10.2022, 23:59
Футбол | 12.10.2022, 12:00
Футбол | 12.10.2022, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2022, 03:41 9
10.10.2022, 15:10 1
11.10.2022, 20:11 2
11.10.2022, 15:07 4
11.10.2022, 20:55 4
10.10.2022, 12:40
12.10.2022, 00:35 10
10.10.2022, 16:19 3