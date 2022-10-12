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  4. Лукас ВАСКЕС: «Форварды Шахтера сыграли хорошо»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 14:59 |
640
0

Лукас ВАСКЕС: «Форварды Шахтера сыграли хорошо»

Хавбек «Реала» – о матче против «Шахтера»

12 октября 2022, 14:59 |
640
0
Лукас ВАСКЕС: «Форварды Шахтера сыграли хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1):

«Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как «Шахтер» открыл счет, сделав нашу задачу крайне тяжелой.

Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки «Шахтера» были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.

Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб».

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Источник УЕФА
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