Лукас ВАСКЕС: «Форварды Шахтера сыграли хорошо»
Хавбек «Реала» – о матче против «Шахтера»
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1):
«Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как «Шахтер» открыл счет, сделав нашу задачу крайне тяжелой.
Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки «Шахтера» были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.
Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб».
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