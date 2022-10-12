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  4. Источник: Зинченко пропустит матч против Буде-Глимт
Лига Европы
12 октября 2022, 14:45 |
560
1

Источник: Зинченко пропустит матч против Буде-Глимт

Украинский хавбек «Арсенала» не успел восстановиться после травмы

12 октября 2022, 14:45 |
560
1
Источник: Зинченко пропустит матч против Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустит ближайший матч Лиги Европы против «Буде-Глимта» (13 октября, 19:45). Об этом сообщают английские СМИ.

Ранее Зинченко из-за повреждения икроножной мышцы пропустил матч против «Ливерпуля». Восстановиться 25-летний украинец не успел: сегодня он пропустил тренировку команды.

Кроме Зинченко, в лазарете «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и Эмил Смит-Роу.

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Александр Зинченко травма Арсенал Лондон Буде-Глимт Лига Европы
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Источник Football London
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Тарас Чубак
Щось Зіна як перейшов у Арсенал став типовим гравцем канонірів
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