Источник: Зинченко пропустит матч против Буде-Глимт

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустит ближайший матч Лиги Европы против «Буде-Глимта» (13 октября, 19:45). Об этом сообщают английские СМИ.

Ранее Зинченко из-за повреждения икроножной мышцы пропустил матч против «Ливерпуля». Восстановиться 25-летний украинец не успел: сегодня он пропустил тренировку команды.

Кроме Зинченко, в лазарете «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и Эмил Смит-Роу.