Лига Европы12 октября 2022, 14:45 |
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Источник: Зинченко пропустит матч против Буде-Глимт
Украинский хавбек «Арсенала» не успел восстановиться после травмы
12 октября 2022, 14:45 |
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Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустит ближайший матч Лиги Европы против «Буде-Глимта» (13 октября, 19:45). Об этом сообщают английские СМИ.
Ранее Зинченко из-за повреждения икроножной мышцы пропустил матч против «Ливерпуля». Восстановиться 25-летний украинец не успел: сегодня он пропустил тренировку команды.
Кроме Зинченко, в лазарете «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и Эмил Смит-Роу.
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