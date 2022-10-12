ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин показал свое лицо после столкновения с защитником «Реала» Антонио Рюдигером и прокомментировал эпизод:

«Эмоций после вчерашнего матча много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Благодарю всех, кто написал «Как ты?», «Как самочувствие?» и подобные вопросы.

Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение. Благодарю всех болельщиков на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, всюда. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для нас.

Спасибо всем, кто сейчас работает на нашу общую главную победу – победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим. Еще раз спасибо».