Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей

«Шахтер», подписав мировую с «Реалом», прервал проигрышную серию украинских клубов во встречах с командами из Испании, которая составила 7 матчей.

Последний раз наши коллективы не уступали испанцам 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0. К слову более продолжительные проигрышные серии украинцы имели только в баталиях с немцами – 8 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны