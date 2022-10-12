Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей
«Шахтер» прервал неудачную серию в поединках с испанскими клубами
«Шахтер», подписав мировую с «Реалом», прервал проигрышную серию украинских клубов во встречах с командами из Испании, которая составила 7 матчей.
Последний раз наши коллективы не уступали испанцам 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0. К слову более продолжительные проигрышные серии украинцы имели только в баталиях с немцами – 8 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
8
|
Германия
|
19.08.2010
|
Таврия
|
Байер
|
0:3 (г)
|
21.08.2012
|
Динамо
|
Боруссия М
|
3:1 (г)
|
7
|
Италия
|
18.03.1998
|
Динамо
|
Ювентус
|
1:4 (д)
|
20.09.2001
|
Днепр
|
Фиорентина
|
0:0 (д)
|
7
|
Испания
|
28.08.2009
|
Шахтер
|
Барселона
|
0:1 (н)
|
17.09.2013
|
Шахтер
|
Реал Сосьедад
|
2:0 (г)
|
7
|
Англия
|
20.09.2018
|
Ворскла
|
Арсенал
|
2:4 (г)
|
26.11.2019
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
7
|
Испания
|
11.03.2021
|
Динамо
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
11.10.2022
|
Шахтер
|
Реал
|
1:1 (д)
|
6
|
Россия
|
23.11.1994
|
Динамо
|
Спартак М
|
0:1 (г)
|
13.08.2003
|
Шахтер
|
Локоиотив М
|
1:0 (д)
|
6
|
Италия
|
08.11.2012
|
Днепр
|
Наполи
|
2:4 (г)
|
16.04.2015
|
Динамо
|
Фиорентина
|
1:1 (д)
|
6
|
Франция
|
30.09.2015
|
Шахтер
|
ПСЖ
|
0:3 (д)
|
02.10.2018
|
Шахтер
|
Лион
|
2:2 (г)
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