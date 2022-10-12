Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей
Лига чемпионов
12 октября 2022, 13:48 | Обновлено 12 октября 2022, 13:52
327
0

Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей

«Шахтер» прервал неудачную серию в поединках с испанскими клубами

12 октября 2022, 13:48 | Обновлено 12 октября 2022, 13:52
327
0
Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей
ФК Шахтер

«Шахтер», подписав мировую с «Реалом», прервал проигрышную серию украинских клубов во встречах с командами из Испании, которая составила 7 матчей.

Последний раз наши коллективы не уступали испанцам 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0. К слову более продолжительные проигрышные серии украинцы имели только в баталиях с немцами – 8 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

8

Германия

19.08.2010

Таврия

Байер

0:3 (г)

21.08.2012

Динамо

Боруссия М

3:1 (г)

7

Италия

18.03.1998

Динамо

Ювентус

1:4 (д)

20.09.2001

Днепр

Фиорентина

0:0 (д)

7

Испания

28.08.2009

Шахтер

Барселона

0:1 (н)

17.09.2013

Шахтер

Реал Сосьедад

2:0 (г)

7

Англия

20.09.2018

Ворскла

Арсенал

2:4 (г)

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

7

Испания

11.03.2021

Динамо

Вильярреал

0:2 (д)

11.10.2022

Шахтер

Реал

1:1 (д)

6

Россия

23.11.1994

Динамо

Спартак М

0:1 (г)

13.08.2003

Шахтер

Локоиотив М

1:0 (д)

6

Италия

08.11.2012

Днепр

Наполи

2:4 (г)

16.04.2015

Динамо

Фиорентина

1:1 (д)

6

Франция

30.09.2015

Шахтер

ПСЖ

0:3 (д)

02.10.2018

Шахтер

Лион

2:2 (г)

 

 

По теме:
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках
цифры и факты Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Футбол | 12 октября 2022, 11:13 1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»

Есть хорошие шансы финишировать как минимум на 3-м месте

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 октября 2022, 00:35 10
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это наша лучшая игра»
Футбол | 12.10.2022, 03:15
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это наша лучшая игра»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это наша лучшая игра»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Футбол | 12.10.2022, 01:39
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Футбол | 12.10.2022, 02:20
Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 10
Футбол
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
11.10.2022, 23:12
Футбол
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
«Я смогла удивить себя». Магучих рассказала о сезоне и прыжке на 2.10 м
11.10.2022, 18:30
Другие виды
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности