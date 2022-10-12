Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Зубков оформил два голевых юбилея
Лига чемпионов
12 октября 2022, 13:27 | Обновлено 12 октября 2022, 13:34
325
0

Александр Зубков оформил два голевых юбилея

Украинцы забили 50-й мяч испанцам в Лиге чемпионов

12 октября 2022, 13:27 | Обновлено 12 октября 2022, 13:34
325
0
Александр Зубков оформил два голевых юбилея
ФК Шахтер. Александр Зубков

Гол Александра Зубкова в матче с «Реалом» (1:1) стал 50-м для украинских клубов в баталиях с командами из Испании в Лиге чемпионов. 29 раз наши футболисты поражали ворота соперников дома, 21 – в гостях. 26 голов забил «Шахтер», 24 – «Динамо». 22 мяча пропустил от украинцев «Реал», 20 – «Барселона», 6 – «Реал Сосьедад», 2 – «Валенсия».

К слову, Александр Зубков оформил еще один юбилей, став автором 20-го гола горняков в домашних поединках с испанскими клубами во всех еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с испанцами в Лиге чемпионов

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

15.09.1993

Павел ШКАПЕНКО

Динамо

Барселона

6' (1:0)

3:1 (д)

10-й

05.11.1997

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Барселона

44' (3:0)

4:0 (г)

20-й

07.12.2004

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Барселона

14' (1:0)

2:0 (д)

30-й

09.12.2008

ФЕРНАНДИНЬЮ

Шахтер

Барселона

76' (3:1)

3:2 (г)

40-й

25.11.2015

ДЕНТИНЬЮ

Шахтер

Реал

83' (2:4)

3:4 (д)

50-й

12.10.2022

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

Реал

46' (1:0)

1:1 (д)

 

По теме:
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
Украинцы не уступили испанцам впервые за 8 матчей
Александр Зубков цифры и факты Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
Футбол | 11 октября 2022, 23:59 100
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве

Коллектив Игоря Йовичевича был близок к победе над действующим обладателем Кубка чемпионов

ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Футбол | 11 октября 2022, 23:12 0
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма

Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов

Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Футбол | 11.10.2022, 20:11
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
Футбол | 12.10.2022, 12:00
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Футбол | 12.10.2022, 11:13
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
11.10.2022, 03:41 9
Футбол
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
11.10.2022, 14:59 5
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
11.10.2022, 20:55 4
Футзал
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности