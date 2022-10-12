Александр Зубков оформил два голевых юбилея
Украинцы забили 50-й мяч испанцам в Лиге чемпионов
Гол Александра Зубкова в матче с «Реалом» (1:1) стал 50-м для украинских клубов в баталиях с командами из Испании в Лиге чемпионов. 29 раз наши футболисты поражали ворота соперников дома, 21 – в гостях. 26 голов забил «Шахтер», 24 – «Динамо». 22 мяча пропустил от украинцев «Реал», 20 – «Барселона», 6 – «Реал Сосьедад», 2 – «Валенсия».
К слову, Александр Зубков оформил еще один юбилей, став автором 20-го гола горняков в домашних поединках с испанскими клубами во всех еврокубковых турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с испанцами в Лиге чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
15.09.1993
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Динамо
|
Барселона
|
6' (1:0)
|
3:1 (д)
|
10-й
|
05.11.1997
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
Барселона
|
44' (3:0)
|
4:0 (г)
|
20-й
|
07.12.2004
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Барселона
|
14' (1:0)
|
2:0 (д)
|
30-й
|
09.12.2008
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Шахтер
|
Барселона
|
76' (3:1)
|
3:2 (г)
|
40-й
|
25.11.2015
|
ДЕНТИНЬЮ
|
Шахтер
|
Реал
|
83' (2:4)
|
3:4 (д)
|
50-й
|
12.10.2022
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
Реал
|
46' (1:0)
|
1:1 (д)
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