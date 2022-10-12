Александр Зубков оформил два голевых юбилея

Гол Александра Зубкова в матче с «Реалом» (1:1) стал 50-м для украинских клубов в баталиях с командами из Испании в Лиге чемпионов. 29 раз наши футболисты поражали ворота соперников дома, 21 – в гостях. 26 голов забил «Шахтер», 24 – «Динамо». 22 мяча пропустил от украинцев «Реал», 20 – «Барселона», 6 – «Реал Сосьедад», 2 – «Валенсия».

К слову, Александр Зубков оформил еще один юбилей, став автором 20-го гола горняков в домашних поединках с испанскими клубами во всех еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с испанцами в Лиге чемпионов