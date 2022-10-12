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  4. Ювентус потеряет двух важных игроков свободными агентами
Италия
12 октября 2022, 13:41 |
749
0

Ювентус потеряет двух важных игроков свободными агентами

Хуан Куадрадо и Алекс Сандро покинут Турин в конце сезона

12 октября 2022, 13:41 |
749
0
Ювентус потеряет двух важных игроков свободными агентами
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Сандро

В конце сезона «Ювентус» потеряет двух важных игроков – защитника Алекса Сандро и хавбека Хуана Куадрадо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракты обоих игроков истекают в конце сезона, и оба приняли решение покинуть «Ювентус» на правах свободных агентов. И Сандро, и Куадрадо выступают за «Ювентус» с 2015 года.

Вчера «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов проиграл 0:2 «Маккаби» Хайфа.

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Источник твиттер Николо Скиры
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