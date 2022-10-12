Ювентус потеряет двух важных игроков свободными агентами

В конце сезона «Ювентус» потеряет двух важных игроков – защитника Алекса Сандро и хавбека Хуана Куадрадо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракты обоих игроков истекают в конце сезона, и оба приняли решение покинуть «Ювентус» на правах свободных агентов. И Сандро, и Куадрадо выступают за «Ювентус» с 2015 года.

Вчера «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов проиграл 0:2 «Маккаби» Хайфа.