Италия12 октября 2022, 13:41 |
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Ювентус потеряет двух важных игроков свободными агентами
Хуан Куадрадо и Алекс Сандро покинут Турин в конце сезона
12 октября 2022, 13:41 |
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В конце сезона «Ювентус» потеряет двух важных игроков – защитника Алекса Сандро и хавбека Хуана Куадрадо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракты обоих игроков истекают в конце сезона, и оба приняли решение покинуть «Ювентус» на правах свободных агентов. И Сандро, и Куадрадо выступают за «Ювентус» с 2015 года.
Вчера «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов проиграл 0:2 «Маккаби» Хайфа.
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