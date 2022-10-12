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Лига чемпионов
12 октября 2022, 13:10 | Обновлено 12 октября 2022, 13:32
261
0

Матч с Реалом стал юбилейным для Шахтера

Горняки провели 150-й поединок в Лиге чемпионов

12 октября 2022, 13:10 | Обновлено 12 октября 2022, 13:32
261
0
Матч с Реалом стал юбилейным для Шахтера
ФК Шахтер

Матч с «Реалом» (1:1) стал юбилейным для «Шахтера» - 150-м в Лиге чемпионов. 110 поединков горняки провели в основном турнире и 40 - в квалификации. В этих играх оранжево-черные одержали в общей сложности 58 побед, 35 встреч завершили вничью, 57 проиграли, 213 мячей забили, 226 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов

Матч

Дата

Стадия

Тренер «Шахтера»

Соперник

Счет

1-й

26.07.2000

КР2

Виктор ПРОКОПЕНКО

Левадия (д)

4:1

50-й

04.12.2007

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика (д)

1:2

100-й

05.08.2015

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

Фенербахче (д)

3:0

150-й

11.10.2022

ГТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Реал (д)

1:1

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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