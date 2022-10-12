Матч с Реалом стал юбилейным для Шахтера

Матч с «Реалом» (1:1) стал юбилейным для «Шахтера» - 150-м в Лиге чемпионов. 110 поединков горняки провели в основном турнире и 40 - в квалификации. В этих играх оранжево-черные одержали в общей сложности 58 побед, 35 встреч завершили вничью, 57 проиграли, 213 мячей забили, 226 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов

Матч Дата Стадия Тренер «Шахтера» Соперник Счет 1-й 26.07.2000 КР2 Виктор ПРОКОПЕНКО Левадия (д) 4:1 50-й 04.12.2007 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Бенфика (д) 1:2 100-й 05.08.2015 КР3 Мирча ЛУЧЕСКУ Фенербахче (д) 3:0 150-й 11.10.2022 ГТ Игор ЙОВИЧЕВИЧ Реал (д) 1:1

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.