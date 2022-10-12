Матч с Реалом стал юбилейным для Шахтера
Горняки провели 150-й поединок в Лиге чемпионов
Матч с «Реалом» (1:1) стал юбилейным для «Шахтера» - 150-м в Лиге чемпионов. 110 поединков горняки провели в основном турнире и 40 - в квалификации. В этих играх оранжево-черные одержали в общей сложности 58 побед, 35 встреч завершили вничью, 57 проиграли, 213 мячей забили, 226 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов
|
Матч
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер «Шахтера»
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.07.2000
|
КР2
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Левадия (д)
|
4:1
|
50-й
|
04.12.2007
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика (д)
|
1:2
|
100-й
|
05.08.2015
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Фенербахче (д)
|
3:0
|
150-й
|
11.10.2022
|
ГТ
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Реал (д)
|
1:1
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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