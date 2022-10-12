Артем БОНДАРЕНКО: «Цель Шахтера - выйти из группы Лиги чемпионов»
Команда потеряла два очка в матче с «Реалом»
Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко оценил ничью 1:1 в матче Лиги чемпионов против «Реала». Украинская команда упустила победу в компенсированное время.
– Артем, поздравляем с наградой «Лучший игрок матча». Что чувствуешь сейчас?
– Это очень приятно. Моя задача – помогать команде. А команда стремится помогать нашей стране и прославлять ее, особенно в такое время, показывать, что Украина – это сильная страна.
– Насколько вы довольны ничейным результатом?
– Ну, если бы перед матчем нам сказали, что заработаем одно очко, мы были бы счастливы. Однако, глядя на то, как складывалась игра, очень обидно пропускать на последних минутах. Мы были близки к трем очкам.
– Что изменил «Шахтер» по сравнению с матчем в Мадриде?
– После первой игры мы сделали выводы и подошли к игре с хорошим настроем. К тому же у нас в стране очень непростая ситуация в последние дни, так что мотивация зашкаливала.
– Вы ощущали сегодня поддержку домашнего стадиона?
– Да, мы очень благодарны всем полякам и украинцам, которые пришли на матч. Нам было очень приятно – это особенные ощущения. Мы счастливы и очень благодарны болельщикам.
– Что думаешь о положении «Шахтера» после четырех туров?
– Мы ставим максимальные цели – это выход из группы Лиги чемпионов. Будем стараться, сражаться – и посмотрим, как сложится ситуация.
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