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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Цель Шахтера - выйти из группы Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 10:29 |
443
2

Артем БОНДАРЕНКО: «Цель Шахтера - выйти из группы Лиги чемпионов»

Команда потеряла два очка в матче с «Реалом»

12 октября 2022, 10:29 |
443
2
Артем БОНДАРЕНКО: «Цель Шахтера - выйти из группы Лиги чемпионов»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко оценил ничью 1:1 в матче Лиги чемпионов против «Реала». Украинская команда упустила победу в компенсированное время.

– Артем, поздравляем с наградой «Лучший игрок матча». Что чувствуешь сейчас?
– Это очень приятно. Моя задача – помогать команде. А команда стремится помогать нашей стране и прославлять ее, особенно в такое время, показывать, что Украина – это сильная страна.

– Насколько вы довольны ничейным результатом?
– Ну, если бы перед матчем нам сказали, что заработаем одно очко, мы были бы счастливы. Однако, глядя на то, как складывалась игра, очень обидно пропускать на последних минутах. Мы были близки к трем очкам.

– Что изменил «Шахтер» по сравнению с матчем в Мадриде?
– После первой игры мы сделали выводы и подошли к игре с хорошим настроем. К тому же у нас в стране очень непростая ситуация в последние дни, так что мотивация зашкаливала.

– Вы ощущали сегодня поддержку домашнего стадиона?
– Да, мы очень благодарны всем полякам и украинцам, которые пришли на матч. Нам было очень приятно – это особенные ощущения. Мы счастливы и очень благодарны болельщикам.

– Что думаешь о положении «Шахтера» после четырех туров?
– Мы ставим максимальные цели – это выход из группы Лиги чемпионов. Будем стараться, сражаться – и посмотрим, как сложится ситуация.

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Шахтер Донецк Шахтер - Реал Артем Бондаренко Лига чемпионов
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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romanchik.8409
Голубые завистники ставят минуса.... Зависть не хорошее качество...
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+2
Алексей Петров
Если будет такая самоотдача и игра, обязательно выйдете. Видно,что с каждым матчем повышается взаимопонимание между игроками.
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+2
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