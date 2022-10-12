Стало известно, почему Бушар снялась с матча против Калининой

Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар из Канады назвала причину снятия в матче первого круга турнира WTA 250 в Румынии.

Отметим, что канадская спортсменка досрочно завершила матч против украинки Ангелины Калининой, снявшись после проигранного первого сета.

«Несколько дней назад на тренировке я дернула мышцу бедра. Но очень старалась сделать все, чтобы быть готовой к матчу.

Вчера мне сделали МРТ, там не было ничего плохого, так что я решила сыграть. Но по ходу матча становилось все хуже. Чтобы избежать более серьезной травмы, я решила сняться, хотя ненавижу это делать», – сказала финалистка Уимблдона-2014.