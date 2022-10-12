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  4. Контавейт снялась с турнира в Гвадалахаре и потеряет место в первой десятке
WTA
12 октября 2022, 07:35 |
112
0

Контавейт снялась с турнира в Гвадалахаре и потеряет место в первой десятке

Анетт завершит сезон за пределами топ-10 мирового рейтинга

12 октября 2022, 07:35 |
112
0
Контавейт снялась с турнира в Гвадалахаре и потеряет место в первой десятке
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Третья ракетка мира Анетт Контавейт снялась с турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

Это означает, что эстонская теннисистка досрочно завершила сезон и не сможет закончить год в первой десятке. Дело в том, что Анетт не прошла квалификацию на Итоговый турнир WTA и не сможет защитить большое количество очков.

Отметим, что в концовке прошлого сезона Анетт выиграла турниры в москве и Клуж-Напоке, а также играла в финале WTA Finals.

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Анетт Контавейт WTA Гвадалахара рейтинг WTA Итоговый турнир WTA
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