Контавейт снялась с турнира в Гвадалахаре и потеряет место в первой десятке

Третья ракетка мира Анетт Контавейт снялась с турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

Это означает, что эстонская теннисистка досрочно завершила сезон и не сможет закончить год в первой десятке. Дело в том, что Анетт не прошла квалификацию на Итоговый турнир WTA и не сможет защитить большое количество очков.

Отметим, что в концовке прошлого сезона Анетт выиграла турниры в москве и Клуж-Напоке, а также играла в финале WTA Finals.