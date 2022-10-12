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Лига чемпионов
12 октября 2022, 04:30 |
153
0

Дарио СРНА: «Реалу повезло»

Директор «Шахтера» – о ничьей со «сливочными»

12 октября 2022, 04:30 |
153
0
Дарио СРНА: «Реалу повезло»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна дал комментарий после ничьей с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Я расстроен, потому что мы заслужили 3 очка в матче против лучшей команды мира. Расстроился, потому что «Шахтер», украинский народ и украинские болельщики клуба заслужили сегодня победу. Но все впереди, я горжусь своими футболистами, командой и тренерским штабом. Так сыграть с «Реалом» – большое уважение от меня.

Футболисты – герои, потому что 2 дня назад сложилась непростая ситуация, из-за которой они переживали. Мы боремся за нашу страну, а «Шахтер» сегодня боролся за очки в Лиге чемпионов и проход дальше.

Двигаемся дальше, еще два матча впереди. Будет тяжело, но мы живем мечтой пройти дальше.

– Матч с «Динамо» во Львове состоится?
– Нам предложили сыграть в Варшаве, но мы отказались, потому что хотим играть во Львове. Хотим быть сейчас в Украине, с украинским народом и провести дерби там, где оно должно быть. А с течением времени в Киеве и Донецке. Если матч будет, то будет во Львове. Мы настаиваем на этом.

– «Реалу» повезло?
– Да, мы заслужили победу.

– Что с Трубиным?
– Посмотрим. По-моему, его зашивали в раздевалке, – сказал Срна.

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Источник Трибуна
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