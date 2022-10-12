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Лига чемпионов
12 октября 2022, 04:04 | Обновлено 12 октября 2022, 04:18
86
0

Иван ПЕТРЯК: «До последней секунды все было под нашим контролем»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Реалом»

12 октября 2022, 04:04 | Обновлено 12 октября 2022, 04:18
86
0
Иван ПЕТРЯК: «До последней секунды все было под нашим контролем»
УАФ. Иван Петряк

Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк дал комментарий после ничьей с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Команда выглядела очень хорошо до последней секунды матча. Было очень много моментов, могли забить второй гол. Игра складывалась тяжело, но до последней секунды все было под нашим контролем.

Если бы нам кто-то до матча сказал, что сыграем 1:1, все были бы довольны. Не скажу, что мы не дотерпели, трудно было удержать соперника, пошедшего ва-банк.

– Как восприняли 5 добавленных минут?
– Было по 5 замен с каждой стороны, к тому же были травмы, поэтому справедливо.

Вчера был трудный день для всей Украины, как и сегодня. Мы читаем новости, и нас это мотивирует. Мы не можем сдаваться, - сказал Петряк.

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