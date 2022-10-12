Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь своими игроками»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Горжусь своими игроками. Учитывая обстоятельства последних дней, играть им было непросто, но они сделали все возможное. Порой на последних секундах забиваешь либо пропускаешь - нужно принять случившееся.

Не будем забывать о том, что мы играли против одной из сильнейших в мире команд. И мы выдержали темп игры, действовали смело, пристойно контролировали мяч. Совершенно точно мы сыграли лучше, чем в первом матче. Мы даже могли забить второй мяч, так как у Траоре был хороший момент. Тем не менее, и набранное очко тоже ценно», - сказал Йовичевич.