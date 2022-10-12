Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Не дотерпели. Очень досадно, но это футбол»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 02:45 | Обновлено 12 октября 2022, 02:50
118
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Не дотерпели. Очень досадно, но это футбол»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Реалом»

12 октября 2022, 02:45 | Обновлено 12 октября 2022, 02:50
118
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Не дотерпели. Очень досадно, но это футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко дал комментарий после ничьей с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Ротация или характер сегодня вышли на первый план?
– Всего понемногу. Мы сделали выводы после первой игры. Кроме того, мы получили дополнительную мотивацию играть за нашу страну после всех непростых происходящих событий. Мотивация зашкаливала.

Расстроены результатом, но если бы перед игрой нам сказали, что мы заработаем 1 очко, мы были бы счастливы. Но из-за того, как складывался матч, мы немного расстроены.

На 5 добавленных минут отреагировали спокойно, пытались терпеть. Но не дотерпели, так бывает. Очень досадно, но это футбол.

Такие матчи прибавляют уверенности, что мы также можем и умеем играть в футбол, очень хороший футбол. Думаю, будем прогрессировать с каждым матчем, – сказал Бондаренко.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это наша лучшая игра»
Динамо Загреб – РБ Зальцбург – 1:1. Видео голов и обзор матча
Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Артем Бондаренко Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Шахтер - Реал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Футзал | 11 октября 2022, 20:55 4
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024

Футзальная сборная под руководством Александра Косенко порадовала результатом

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Футбол | 12 октября 2022, 01:39 0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»

Наставник «Реала» – о ничьей с «горняками»

Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Футбол | 11.10.2022, 04:39
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Футбол | 11.10.2022, 20:11
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Как использовался VAR? Кривбасс опротестовал желтые карточки в матче УПЛ
Футбол | 11.10.2022, 19:55
Как использовался VAR? Кривбасс опротестовал желтые карточки в матче УПЛ
Как использовался VAR? Кривбасс опротестовал желтые карточки в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 8
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 23
Футбол
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
11.10.2022, 03:41 9
Футбол
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности