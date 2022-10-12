Артем БОНДАРЕНКО: «Не дотерпели. Очень досадно, но это футбол»
Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Реалом»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко дал комментарий после ничьей с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов.
– Ротация или характер сегодня вышли на первый план?
– Всего понемногу. Мы сделали выводы после первой игры. Кроме того, мы получили дополнительную мотивацию играть за нашу страну после всех непростых происходящих событий. Мотивация зашкаливала.
Расстроены результатом, но если бы перед игрой нам сказали, что мы заработаем 1 очко, мы были бы счастливы. Но из-за того, как складывался матч, мы немного расстроены.
На 5 добавленных минут отреагировали спокойно, пытались терпеть. Но не дотерпели, так бывает. Очень досадно, но это футбол.
Такие матчи прибавляют уверенности, что мы также можем и умеем играть в футбол, очень хороший футбол. Думаю, будем прогрессировать с каждым матчем, – сказал Бондаренко.
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