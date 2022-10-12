Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Украинский вратарь «Реала» – о ничьей с «Шахтером»
Голкипер «Реала» Андрей Лунин дал комментарий после ничьей с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.
– «Реалу» повезло?
– На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы.
– Игроки «Реала» думали уже о матче с «Барселоной»?
– Не думать об Эль Класико невозможно. Нам нужно было набрать 3 балла, чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге.
– Как вас поддержал Анчелотти?
– Конкретно не могу рассказать. Это обычная моральная поддержка. Все мы переживаем, но никто из нас там не находится. Зачем мне помогать? Напротив, я стараюсь помогать тем, кто находится в Украине или вынужденно выехал.
– Трудно было настроиться на матч?
– Пытаешься думать о футболе, результате и спортивной составляющей.
– Как оцените свою игру в последних матчах за «Реал»?
– Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе, – сказал Лунин.
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