Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 02:20 |
70
0

Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»

Украинский вратарь «Реала» – о ничьей с «Шахтером»

12 октября 2022, 02:20 |
70
0
Андрей ЛУНИН: «На гол мы точно наиграли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Реала» Андрей Лунин дал комментарий после ничьей с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.

– «Реалу» повезло?
– На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы.

– Игроки «Реала» думали уже о матче с «Барселоной»?
– Не думать об Эль Класико невозможно. Нам нужно было набрать 3 балла, чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге.

– Как вас поддержал Анчелотти?
– Конкретно не могу рассказать. Это обычная моральная поддержка. Все мы переживаем, но никто из нас там не находится. Зачем мне помогать? Напротив, я стараюсь помогать тем, кто находится в Украине или вынужденно выехал.

– Трудно было настроиться на матч?
– Пытаешься думать о футболе, результате и спортивной составляющей.

– Как оцените свою игру в последних матчах за «Реал»?
– Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе, – сказал Лунин.

По теме:
Александр ЗУБКОВ: «Могу шутить, что мадридцы теперь – мои клиенты»
Боруссия Д – Севилья – 1:1. Как забил Беллингем. Видео голов и обзор матча
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Андрей Лунин Карло Анчелотти Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Шахтер - Реал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Футбол | 11 октября 2022, 23:12 0
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма

Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов

Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Футзал | 11 октября 2022, 20:55 4
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024

Футзальная сборная под руководством Александра Косенко порадовала результатом

Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Футбол | 11.10.2022, 11:12
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
На месть. Притула и Стерненко рассказали, сколько миллионов собрали за день
Война | 11.10.2022, 18:12
На месть. Притула и Стерненко рассказали, сколько миллионов собрали за день
На месть. Притула и Стерненко рассказали, сколько миллионов собрали за день
Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Футбол | 12.10.2022, 00:16
Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
10.10.2022, 05:15 9
Футбол
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
10.10.2022, 09:09 10
Война
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 23
Футбол
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности