Лига чемпионов12 октября 2022, 02:02 | Обновлено 12 октября 2022, 02:09
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Александр ЗУБКОВ: «Могу шутить, что мадридцы теперь – мои клиенты»
Хавбек «Шахтера» поразил ворота «сливочных» в двух матчах подряд
12 октября 2022, 02:02 | Обновлено 12 октября 2022, 02:09
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Дважды забить «Реалу» в двух матчах - это действительно очень приятно. Могу шутить, что мадридцы теперь - мои клиенты. До игры я был бы с радостью согласен на такой результат, но из-за происшедшего немного разочарован: мы так близки были к победе», - сказал Зубков.
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