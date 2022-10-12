Александр ЗУБКОВ: «Могу шутить, что мадридцы теперь – мои клиенты»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (1:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Дважды забить «Реалу» в двух матчах - это действительно очень приятно. Могу шутить, что мадридцы теперь - мои клиенты. До игры я был бы с радостью согласен на такой результат, но из-за происшедшего немного разочарован: мы так близки были к победе», - сказал Зубков.