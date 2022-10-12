Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ничейного матча с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Антонио Рюдигер отличился голом, как вам его игра? Вы остались довольны состоянием команды?

– Рюдигер забил очень важный гол для нас, он улыбался и был в хорошем настроении. Если говорить в общем, то наша линия игры мне нравится, но этой ночью мы сыграли плохо. В футболе случается подобное, но сейчас мы боролись до конца, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

– Как прокомментируете игру Эдена Азара?

– Он освежил игру, но «Шахтер» мощно сыграл в средней линии. Соперник выглядел слаженно и закрыто в центре поля – нам было тяжело играть. Несмотря на то, что Азар сейчас находится в запасе, у него есть большой потенциал.

– Почему вы считаете, что сегодня «Реал» сыграл плохо?

– Действительно, я считаю, что мы сыграли плохо. Первый тайм получился для нас неплохим: мы контролировали игру, искали моменты. Потом «Шахтер» забил гол, и мы потеряли равновесие – так иногда случается, и мне сложно объяснить причину. «Шахтер» хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны. С одной стороны, мы показали плохую игру, а с другой стороны, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов – это очень хороший результат, так как мы можем вновь выиграть турнир.

– У Тони Крооса заканчивается контракт, будет ли «Реал» продлевать соглашение с игроком?

– Тони Кроос – лидер нашей команды. Конечно же, мы не спешим с преждевременными выводами. У него еще есть время, и он может остаться в «Реале». Кроос – один из лучших игроков команды.

– Расскажите подробнее о замене Лукаса Васкеса.

– Да, мы его поменяли, возможно, нам нужно было немного освежить команду, также мы испытывали трудности в центре поля.

– Вы использовали все опции замен, чтобы дать возможность отдохнуть ведущим игрокам перед следующим матчем с «Барселоной»?

– Нет, нас вынудил «Шахтер». Дело не в предстоящем матче с «Барселоной». Я думаю, у нас будет достаточно времени на восстановление команды к Эль-классико.